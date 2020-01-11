Сб, 11.01.2020
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В ДТП пострадали восемь человек; семеро - пешеходы и велосипедисты

Пешеходный переход

ФОТО: Pixabay

В дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие сутки пострадали восемь человек, в том числе четыре пешехода и три велосипедиста, сообщает Государственная полиция.

За вождение в алкогольном опьянении задержаны семь водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотиков.

За превышение разрешенной скорости движения в пятницу оформлено 239 протоколов, за агрессивную езду - два.

В целом за прошедшие сутки полиция за различные нарушения правил дорожного движения оформила 583 протокола.

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