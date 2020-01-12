Афера с Бикерниекской трассой: бизнесмены хотят продать ее государству втридорога

Суть дела

Более десяти лет назад предприниматель Игорь Скокс, в обход закона, стал владельцем управления неплатежеспособной спортивной базой Бикерниеки.

Затем он, а также Гунтис Равис и Андрис Путанс, купили 18 гектаров земли в Бикерниеки. На тот момент у них были все возможности на месте спортивной трассы построить частные и жилые дома.

Аферу предотвратил прокурор путем отмены незаконной приватизации. Но трем миллионерам по-прежнему принадлежит земля под Бикерниекской трассой.

Правительство утвердило план выкупа земли, но бизнесмены хотят получить от государства в три раза больше, чем подсчитали Министерство сообщения и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Начало

Напомним, строительство Бикерниекской трассы началось в 1966 году. Спортсмены, их семьи и другие волонтеры своими руками принимали участие в ее строительстве. Через несколько месяцев был готов круг для мотоспорта, а спустя год - и автотрасса.

В 1990-х годах трасса пришла в запустение. Не проходили никакие международные соревнования, не было денег на инвестиции, и компания Biķernieku kompleksā sporta bāze, принадлежавшая Министерству сообщения, стала неплатежеспособной.

Администратор (Вайрис Бризе) собственноручно передал основной контроль базы фирме Вентспилсского транзитного миллионера Игоря Скокса.

После этой аферы Скокс, Гунтис Равис и Андрис Путанс у исторических владельцев выкупили 18 гектаров земли под спортивной базой.

Мотогонщики выразили обеспокоенность тем, что частные владельцы хотят ликвидировать базу и развить бизнес в сфере недвижимости.

Прокуратура проверила сделку и велела Регистру предприятий исключить фирму Скокса из владельцев спортивной базы.

Правительство присвоило Бикерниеки статус национальной спортивной базы и передало управление территорией в руки CSDD. Но три миллионера остались владельцами земли в Бикерниеки.

Земля теперь арендуется у них в принудительном порядке.

Бизнесмены против государства

CSDD постепенно привела трассу в порядок, и теперь здесь проводятся мировые соревнования по ралли-кроссу и небольшие международные соревнования по мотоспорту.

Частным владельцам принадлежит важнейшая часть Бикерниекской базы. На ней расположена часть автострады, стадион спидвея, зрительские трибуны и даже въездные ворота.

Они хотят построить здесь жилые и офисные здания. Тем не менее, территория имеет статус национальной спортивной базы, и владельцы не могут свободно действовать.

Год назад Равис, Скокс и Путанс обратились в Министерство образования и науки с просьбой снять с их участков земли мешающий им статус Национальной спортивной базы.

CSDD, которая владеет строениями на частной земле, не согласилась с отменой национального статуса, поэтому министерство даже не оценило суть заявки.

Миллионеры жаловались на то, что CSDD сдала в аренду этот участок двум частным компаниям, которые нарушают допустимый уровень шума и участвует в произвольном строительстве.

Управление дорожного движения описывает ситуацию иначе: оно не может ничего делать на частной земле, поскольку владельцы отказываются согласовать строительные проекты.

Во время соревнований помещение, необходимое для спортсменов и персонала, размещают в контейнерах. Вдохновленные скандалом вокруг корабля миллионера Аргода Лусиньша, частные владельцы Бикерниекской трассы пожаловались на контейнеры в Стройуправу. CSDD поставила контейнеры на колеса и время от времени меняет их местоположение.

После того, как Министерство образования отказалось снять статус национальной спортивной базы, последовало предложение частных владельцев CSDD приобрести участки за 10,7 млн евро. Оценщики по заказу CSDD оценили стоимость земли в 3,5 миллиона.

Прогнозы на будущее

В конце прошлого года Министерство сообщения предложило правительству план выхода из тупика: 18 гектаров земли должны быть выкуплены у частных собственников, при необходимости - в принудительном порядке.

Правительство дало зеленый свет, чтобы начать процесс.

Частные владельцы считают предварительную цену в 3,5 миллиона не соответствующей реальности.

Скорее всего, они потребуют компенсацию за потерю дохода, потому что статус национальной спортивной базы не дал реализовать бизнес-планы, связанные с Бикерниеки.

Если соглашение достигнуто не будет, Сейм может принять решение об экспроприации земли.

После изгнания частных владельцев, CSDD обещает реализовать здесь грандиозные планы в сфере авто-, мото- и велоспорта.