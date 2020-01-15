Администратор Trasta komercbanka в прошлом году вернул 1,887 млн евро

Расходы по процессу неплатежеспособности Trasta komercbanka в прошлом году по сравнению с 2018-м выросли на 2,5% до 1,726 млн евро.

С 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, администратор вернул 142,681 млн евро, в том числе в 2016 году - 111,942 млн евро, в 2017 году - 25,879 млн евро, в 2018 году - 2,973 млн евро.

Расходы на процесс неплатежеспособности Trasta komercbanka с начала процесса неплатежеспособности составили 21,6 млн евро, в том числе в 2016 году - 10,927 млн евро, в 2017 году - 7,264 млн евро, в 2018 году - 1,683 млн евро.

В декабре 2019 года администратор Trasta komercbanka вернул активы в размере 14 877 евро, расходы составили 519 986 евро. Администратор и его помощники получили вознаграждение в размере 500 817 евро, расходы на содержание имущества и помещений составили 18 942 евро, расходы на публикации - 227 евро.

Гарантированные вклады в банке на 31 декабря 2019 года составили 3,762 млн евро, другие вклады - 52,301 млн евро, подчиненные обязательства - 24,743 млн евро, эмитированные банком долговые ценные бумаги - 10,087 млн евро.

Активы Trasta komercbanka на 31 декабря 2019 года составили 20,318 млн евро (в конце 2018 года - 38,62 млн евро), капитал и резервы были отрицательными - минус 72,52 млн евро.