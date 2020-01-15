Администратор Trasta komercbanka в прошлом году вернул 1,887 млн евро

Администратор ликвидируемого Trasta komercbanka прошлом году вернул активы в размере 1,887 млн евро, что на 36,5% меньше, чем годом ранее, свидетельствует отчет, опубликованный в официальном издании Latvijas vēstnesis.
Расходы по процессу неплатежеспособности Trasta komercbanka в прошлом году по сравнению с 2018-м выросли на 2,5% до 1,726 млн евро.
С 14 марта 2016 года, когда банк был признан ликвидируемым, администратор вернул 142,681 млн евро, в том числе в 2016 году - 111,942 млн евро, в 2017 году - 25,879 млн евро, в 2018 году - 2,973 млн евро.
Расходы на процесс неплатежеспособности Trasta komercbanka с начала процесса неплатежеспособности составили 21,6 млн евро, в том числе в 2016 году - 10,927 млн евро, в 2017 году - 7,264 млн евро, в 2018 году - 1,683 млн евро.
В декабре 2019 года администратор Trasta komercbanka вернул активы в размере 14 877 евро, расходы составили 519 986 евро. Администратор и его помощники получили вознаграждение в размере 500 817 евро, расходы на содержание имущества и помещений составили 18 942 евро, расходы на публикации - 227 евро.
Гарантированные вклады в банке на 31 декабря 2019 года составили 3,762 млн евро, другие вклады - 52,301 млн евро, подчиненные обязательства - 24,743 млн евро, эмитированные банком долговые ценные бумаги - 10,087 млн евро.
Активы Trasta komercbanka на 31 декабря 2019 года составили 20,318 млн евро (в конце 2018 года - 38,62 млн евро), капитал и резервы были отрицательными - минус 72,52 млн евро.
Как сообщалось ранее, суд Видземского предместья Риги 10 марта 2017 года объявил признанный 14 марта 2016 года ликвидируемым Тrasta komercbanka неплатежеспособным, после чего был начат процесс его банкротства.