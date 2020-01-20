"Единая минимальная зарплата в Европе": некоторые страны обеспокоены

Такие страны, как Дания и Финляндия, опасаются, что план, который можно назвать "один размер на всех", способен поставить под угрозу местные рынки труда и даже привести к потерям.

Во вторник (14 января) Европейская комиссия обсуждала первые шаги в системе общей минимальной платы. Это часть установленных новым президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен задач, которые нацелены на то, чтобы остановить "утечку мозгов" с востока на запад.

И хотя крупные профсоюзы поддерживают эту идею, политики некоторых стран ЕС готовы оспаривать это предложение. Они утверждают, что вмешательство Брюсселя может привести к снижению заработной платы местных рабочих.

Министр занятости Дании Петер Хуммельгард заявил The Guardian, что будет поддерживать более высокую заработную плату для людей с самой низкой зарплатой в Европе, но "для достижения этой цели необходимо учитывать национальные традиций каждой страны и хорошо функционирующие модели".

Из 28 государств-членов Европейского Союза только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не имеют законом установленной минимальной заработной платы. Однако работники в скандинавских странах могут получать сравнительно высокую среднюю заработную плату по сравнению со ставками, предлагаемыми датскими работодателями.

В среднем затраты на рабочую силу в скандинавских странах составляли 43,50 евро в час в 2018 году, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

Между тем, датчане, которые получают даже самую низкую заработную плату, могут рассчитывать на получение около 12 евро в час. Шведские и финские работодатели одинаково фиксировали заработную плату в рамках различных коллективных договоров.

На тех работников, кто не является членом каких-нибудь профсоюзов, часто распространяются коллективные договоры, действующие в скандинавских странах. Поэтому северные страны опасаются, что установленная законом минимальная заработная плата может побудить работодателей подвергать сомнению эти договоры на том основании, что закон устанавливает разумный порог заработной платы и не нуждается в улучшении.

Правительство Дании ищет письменные гарантии того, что новые директивы не повлияют на их систему коллективных переговоров.

Министры Финляндии и Швеции выразили аналогичные опасения. Хуммельгард сказал, что получил заверения от нового еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николаса Шмитта, но риски все еще существуют.

"Мы будем очень внимательно читать предстоящее предложение Европейской комиссии, потому что обычно "дьявол кроется в деталях", и я по-прежнему обеспокоен тем, что наша модель с различными новыми директивами может быть поставлена под сомнение", - говорит он.

"Нет никаких сомнений - правительство Дании делает все возможное, чтобы правила ЕС не влияли на такие модели действующие в странах Северной Европы, поэтому я обсуждаю этот вопрос со своими европейскими коллегами каждый раз, когда у меня появляется такая возможность", - говорит Хуммельгард.