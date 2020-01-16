Авиакомпания airBaltic установила личный рекорд

Это самое большое количество перевезенных в течение года пассажиров за всю историю авиакомпании, сообщили в airBaltic.

В 2019 году airBaltic выполнила 62 748 полетов, что на 12% больше, чем в 2018 году. Заполняемость самолетов составила 76%.

Руководитель airBaltic Мартин Гаусс отметил, что в 2019 году авиакомпания продолжала рост и показала хорошие результаты, которые помогут в дальнейшем укреплять ее роль как крупнейшего авиаперевозчика в регионе.

В 2020 году airBaltic продолжит расширение своей деятельности в странах Балтии и откроет 14 новых маршрутов, в том числе четыре новых прямых направления из Таллинна и пять новых направлений из Вильнюса.