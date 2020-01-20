Пн, 20.01.2020
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Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, министра обороны и главу Генштаба

Александр Лукашенко

ФОТО: AFP/LETA

Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова на должность государственного секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает портал "Медуза" со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА.

На должности главы Минобороны Равкова заменил командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин, пишет портал. 

Также Лукашенко объявил нового руководителя Генштаба Вооруженных сил - генерала-майора Александра Вольфовича. Ранее он являлся первым замглавы Генштаба.

"Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", — прокомментировал кадровые перестановки Лукашенко.

Видео: Равков назначен госсекретарем Совета безопасности

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