В приюте Ulubele по вине посетителей умер пес. Его накормили сосисками

"Сегодня мы в Улубеле прощаемся с Фредо. Он умер ночью в воскресенье. Сегодня доктор делал вскрытие. Заключение - заворот желудка. Желудок Фредо был полон сосисок, листьев и земли...", - указал приют.

Фредо был одной из собак, которым назначена особо строгая диета - "кормить три раза в день качественными мясными консервами со специальными добавками".

ФОТО: Facebook/ Patversme "Ulubele"

"В воскресенье, 19 февраля, Ulubele посещало значительное число волонтеров и экскурсантов, достаточное количество из которых, очевидно, были нежелательны и даже опасны для жизни животных", - отметил приют.

Ulubele напоминает, что "проходя инструктаж и подписывая договор волонтера, каждый во время прогулки обязуется НЕ КОРМИТЬ, НЕ ДРЕССИРОВАТЬ, НЕ ВЫЧЕСЫВАТЬ животных. Кроме того, посетителям территории приюта КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО КОРМИТЬ ИЛИ УГОЩАТЬ ЖИВОТНЫХ - об этом на каждом шагу напоминают предупредительные знаки!"

"Это не шутка - это строгое требование! Однако есть люди, которые считают, что правила приюта написаны не для них", - отметили его представители.

"Тайные кормильщики сосисками, печеньками, пирожками и косточками! Знайте, что ни одно животное в приюте не голодает! Из-за вашего чрезмерного "сочувствия" к сожалению умирают животные".

Фредо обитал в приюте с 2007 года. Последние два года ветеринары установили ему особую диету.