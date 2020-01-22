Профсоюз медиков не согласен с созданием новой модели оплаты труда работников здравоохранения

Совет профсоюза попросит Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству рассмотреть вопрос о том, необходимо ли кардинально менять систему оплаты труда медиков.

В заседании совета ЛПРЗСУ приняли участие президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, член правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов и члены правления Латвийской ассоциации медсестер Айя Лиелнора и Инита Вейдемане.

По словам руководителя ЛПРЗСУ Валдиса Кериса, в ходе дискуссии медики пришли к выводу, что премьер-министр единолично решил изменить систему оплаты труда медицинских работников без предварительного изучения ситуации.

"Такой поступок является странным и рискованным, потому что может стать последней каплей в чаше терпения работников отрасли, которая уже полна до краев", - сказал Керис.

ЛПРЗСУ и ранее высказывал мнение, что "без реального обоснования целесообразности изменения системы оплаты труда" создается "очередная бюрократическая карусель, которая тратит государственные средства, чтобы отвлечь общественность от главной реальной проблемы - несоблюдения законных гарантий повышения заработной платы в здравоохранении".