Хорошая новость для тех, кто выбрал меняющийся тариф: возможно снижение цен на электроэнергию

По данным SPRK, цена электроэнергии на бирже в третьем квартале прошлого года была самой высокой за весь год, но ниже, чем в аналогичный период 2018 года.

В начале года в Балтии и Скандинавии по сравнению с началом 2019 года увеличились водные резервы для производства электроэнергии.

Теперь производить ее можно дешевле, что позволяет надеяться на понижение биржевых цен.

Это хорошая новость для клиентов, выбравших меняющийся тариф.

По словам начальника отдела надзора за рынком SPRK Яниса Негрибса, после публикации предыдущего обзора рынка электроэнергии наблюдался большой интерес населения. Заметно, что клиенты все тщательнее рассматривают разные возможности получать электричество.

Поэтому SPRK рассчитала средневзвешенную цену электроэнергии в стране в третьем квартале. Индикатор особенно пригодится домашним хозяйствам, которые платят за электричество цену существенно выше биржевой.

По данным SPRK, договоры о поставках электроэнергии по фиксированной цене имеют 51,4% домохозяйств. В то же время растет число тех, кто выбрал меняющийся тариф (10,4%).

Среди юридических клиентов значительно больше тех, кто платит за электричество по биржевым ценам - 39,7%.