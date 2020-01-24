Rail Baltica может стать шансом для уволенных работников LDz

Строительство Rail Baltica может увеличить спрос на сотрудников, компетентных в вопросах железнодорожного сообщения. Такое предположение прозвучало на заседании рабочей группы Министерства сообщения, собранной в связи с запланированным массовым сокращением сотрудников государственного концерна Latvijas dzelzceļš (LDz).
Представитель Минсообщения Ивета Канцена рассказала агентству LETA, что рабочая группа будет следить за тем, работников каких сфер затронет увольнение и в какие сроки, чтобы по возможности оказать им поддержку и сократить социальное давление.
В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) указал, что в нынешней ситуации важно следить за справедливостью и ясностью целей, почему на предприятии происходит реструктуризация. Сокращения должны в первую очередь пройти по администрации. Если в концерне работают семья, то нужно смотреть, чтобы без работы не остались все ее члены. Также, по словам министра, важно сохранить ресурс, который влияет на ежедневную работу железнодорожной инфраструктуры. Речь идет о техническом персонале.
Глава правления LDz Марис Клейнбергс, рассказывая пересмотре функций и процессов, сокращении работников, указал, что вне зависимости от ситуации в транзитной отрасли, предприятие должно сохранить финансовое равновесие. Он пояснил, что на LDz начался пересмотр всех финансовых расходов и технологических процессов. Оценивают все административные расходы, начиная от рекламных договоров до затрат на канцелярские нужды. Говоря о содержании ж/д инфраструктуры, Клейнбергс привел статистические данные: в Латвии самое большое количество работников по обслуживанию инфраструктуры на один километр - 3,4 сотрудника, в то время как в Германии - 1,3, в Литве - 1,8, Эстонии - 0,9.
Тем временем представитель Министерства благосостояния Имантс Липскис указал, что в таких тяжелых ситуациях важна внутренняя коммуникация. Он призвал со всей ответственностью сообщать и объяснять сотрудникам, какие у них права, социальные гарантии и какую поддержку они могут получить от государства.
Касательно рабочих мест, директор Госагентства занятости (NVA) Эвита Симсоне сообщила, что инстанция уже начала переговоры с руководством LDz, чтобы помочь найти новые рабочие места уволенным сотрудникам. Планируются встречи во всех регионах, на которых расскажут о пособиях по безработице, вакансиях и возможностях переквалификации.
Представители предприятия Pasažieru vilciens указало, что в связи с доставкой новых электропоездов, возможно, уже после года будут нудна новые работники. Но для этого потребуются курсы переквалификации. Также прозвучал прогноз, что в связи со строительством Rail Baltica в будущем может повыситься спрос на специалистов в железнодорожной отрасли.
Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками.
Представитель предприятия Элла Петермане отметила, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.