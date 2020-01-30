Кариньш: для развития и процветания государства необходима смена привычек

"Если мы хотим жить по-другому, нам нужно начинать поступать по-другому. Если не изменим своих привычек, именно мы будем теми, кто пострадает от этого - как экономически, так и социально", - пояснил Кариньш, добавив, что Латвия должна думать нестандартно.