Почему на латвийской границе людей не проверяют на коронавирус. Отвечает SPKC

Попытки ограничить распространение болезней путем проведения дополнительных проверок на государственных границах не являются особенно эффективными, поэтому, несмотря на обеспокоенность в отношении нового коронавируса, в Латвии такие проверки на данный момент не проводятся, сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков в интервью телеканалу TV3.
На вопрос о том, почему на границах Латвии не проводятся проверки путешественников, приезжающих из Китая, хотя в некоторых соседних странах планируется введение таких мероприятий, специалист ответил, что подобные решения неэффективны - они являются дорогостоящими, создают ложное ощущение безопасности, однако предыдущий опыт различных стран показал, что обычно заражение вирусом констатируется не во время проверок на границах, а позже, когда человек попадает домой.
Представитель SPKC подчеркнул, что в Латвии нет причин для чрезвычайного волнения о распространении нового коронавируса - риск заражения минимален, однако это не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности, например, во время путешествий.
По словам Перевощикова, в настоящее время установлено, что новый вирус, распространяясь от человека к человеку, скорее всего, не является особенно устойчивым в окружающей среде.
Теперь, когда вирус распознан и медики знают, как его идентифицировать, число зарегистрированных заболевших увеличилось, но в то же время уровень смертности снизился.
Первые сигналы свидетельствовали о том, что смертность составляет 3% инфицированных, однако теперь этот показатель снизился до 2%. Это, по словам специалиста, указывает на то, что вирусом можно переболеть и в более легкой форме.