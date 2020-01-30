Почему на латвийской границе людей не проверяют на коронавирус. Отвечает SPKC

На вопрос о том, почему на границах Латвии не проводятся проверки путешественников, приезжающих из Китая, хотя в некоторых соседних странах планируется введение таких мероприятий, специалист ответил, что подобные решения неэффективны - они являются дорогостоящими, создают ложное ощущение безопасности, однако предыдущий опыт различных стран показал, что обычно заражение вирусом констатируется не во время проверок на границах, а позже, когда человек попадает домой.

Представитель SPKC подчеркнул, что в Латвии нет причин для чрезвычайного волнения о распространении нового коронавируса - риск заражения минимален, однако это не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности, например, во время путешествий.

По словам Перевощикова, в настоящее время установлено, что новый вирус, распространяясь от человека к человеку, скорее всего, не является особенно устойчивым в окружающей среде.

Теперь, когда вирус распознан и медики знают, как его идентифицировать, число зарегистрированных заболевших увеличилось, но в то же время уровень смертности снизился.