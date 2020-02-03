Новый директор LIAA: "Бизнес должен перестать воспринимать нас как "кошелек""

Вместо этого следует сосредоточиться на том, какую информацию и консультации об интересующих их рынках они могут получить в агентстве, сказал в интервью агентству LETA новый директор LIAA Каспар Рожкалнс.

Он отметил, что возможности получить финансовую поддержку из структурных фондов ЕС уже исчерпаны.

До конца прошлого года с LIAA было заключено 2003 договора и утверждено более 4000 платежных запросов.

"Если же говорить о том, в какой мере можно использовать LIAA, чтобы предприятия получали информацию, как подготовиться к экспорту, то потенциал по-прежнему огромен и не использован в полной мере.

К сожалению, многие предприниматели по-прежнему воспринимают LIAA как "кошелек", где можно получить ту или иную поддержку.

Моя задача и задача LIAA - работать над содержанием и показывать предпринимателям, что здесь можно получить бесценную информацию об интересующих их рынках", - подчеркнул Рожкалнс.

Он отметил, что есть компании, которые на экспортных рынках работают очень профессионально, есть предприятия, которые этим занимаются, но не всегда хорошо, а еще больше таких предприятий, у которых вообще нет информации, как действовать.