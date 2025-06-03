Какой будет экономика Латвии: свежий прогноз от ОЭСР

ОЭСР прогнозирует самый быстрый экономический рост в странах Балтии в этом году в Литве, где ВВП вырастет на 2,7 % в этом и на 2,4 % в следующем году. Ожидается, что потребительские цены в Литве вырастут на 4% в этом году и на 2,5% в следующем. По оценкам ОЭСР, уровень безработицы в Литве составит 6,3 % и 5,8 % в этом и следующем году.

В Эстонии ОЭСР прогнозирует рост ВВП на 1,5 % в этом году, а в следующем году экономика Эстонии вырастет на 2 %. По прогнозам организации, рост потребительских цен в Эстонии составит 4,2 % в этом году и 2,3 % в следующем. Безработица в Эстонии составит 7,8 % и 7,6 % в этом и следующем году соответственно.

ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на этот и следующий год до 2,9% по сравнению с 3,1% и 3% в мае. Организация объясняет понижение прогноза торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом, которая окажет негативное влияние на мировую экономику, особенно сильно ударив по Соединенным Штатам.

Для еврозоны ОЭСР сохранила свои прогнозы роста на этот и следующий год на уровне 1 % и 1,2 % соответственно. В крупнейшей экономике Европы, Германии, организация ожидает роста ВВП всего на 0,4 % в этом году и на 1,2 % в следующем.

В США же прогноз экономического роста был снижен на 0,6 процентного пункта до 1,6 % в этом году и на 0,1 процентного пункта до 1,5 % в следующем.