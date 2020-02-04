Ожирение у кошек: насколько это опасно?

4-летний Роло больше всего любит две вещи: хорошо поспать и поесть.

Хозяйка Роло Инга Гринберга рассказала программе LTV Ķepa uz sirds, что с активностью у кота сложно: "он, конечно, лучше выберет спать на своём диване или пуфике".

"Что мы только ни пробовали - различные вещи покупали, мячики, рыбок на верёвочке", - рассказала Гринберга, добавив, что он немного играет, но не был сильно подвижным уже с детства.

До сих пор у Роло не было никаких заметных проблем со здоровьем, до тех пор, пока у кота не появилась рвота. Его доставили в клинику, где, как выяснилось, Роло весит больше, чем нужно.

Как понять, что кошка страдает ожирением, и как освободиться от этой проблемы?

Физическое состояние животного оценивают по шкале от 1 до 9, где цифры 8 и 9 уже свидетельствуют об ожирении. Именно под эти цифры и попадает Роло, который весит более семи килограммов.

Ветеринар Анете Калниня рассказала, что похудение должно быть постепенным, нельзя допускать того, чтобы кот за месяц потерял более 5% от веса. Например, нельзя в миску сыпать суточную норму корма, лучше разделить порции на несколько подходов в день.

Правильно питание - только часть работы, поскольку без физической активности не достичь желаемого результата.

Согласно словам ветеринара, причина того, почему коты обычно набирают лишний вес, заключается в том, что еда всегда доступна.

Но что делать?

В первую очередь, процесс приёма пищи нужно превратить в игру.

"Есть разные вещи, например, специальные миски. К примеру, миска, в которую мы дневную дозу насыпаем в несколько мест, а коту нужно будет приложить немного усилий, чтобы поесть", - рассказала Калниня. Когда животное поймёт, что глубже есть ещё еда, то начнёт двигать крышки лапами, чтобы получить её. Соответственно, процесс приёма пищи тоже станет активнее.

Во-вторых, коту нужно обеспечить подходящую среду для игр. С помощью кошачьего дома, полок, столбика для точки когтей и других вещей. К тому же хозяину не стоит ожидать, что кот будет играть один - необходимо его вовлечь.

Как хозяину самому оценить физическое состояние своего любимца?

Нужно смотреть, чтобы при ходьбе у кота не висел живот. Также можно пробовать нащупать рёбра: если вы чувствуете, что слой жира очень большой и рёбра трудно нащупать, то это первый признак того, что вы должны начать думать о другом режиме питания", - поясняет врач.

Лишний вес - начало многих проблем со здоровьем, в частности болезней сердца и сахарного диабета. Коту становится тяжелее следить за собой, за своей шерстью.