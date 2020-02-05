Без "Звезды": PV постарается не иметь дела с Россией при закупке новых поездов

По его словам, PV рассматривает возможность покупки в ближайшее время от трех до семи новых дизельных поездов. Более чем 10 претендентам направлены предложения участвовать в конкурсе на поставку поездов, с некоторыми уже состоялись встречи. Российские производители вряд ли будут рассматриваться, чтобы снова не попасть под санкции, сказал руководитель предприятия.

На вопрос о средствах на покупку новых поездов Григулис ответил, что нужно примерно 10 млн евро. Возможно, удастся привлечь финансирование ЕС. Новые поезда могут быть доставлены предприятию в 2022 году.

По словам Григулиса, в Латвии нет ясного плана электрификации железной дороги, поэтому PV не может покупать только электропоезда, которые являются более дешевым транспортным средством. В ближайшее время электрификации всех железнодорожных линий не планируется.