Лиса устроила переполох в парламенте Великобритании

Член парламента Джулия Лопес у себя в Twitter написала, что, оставляя свое рабочее место в час ночи, можно увидеть, как лиса бежит вверх по эскалатору.

В свою очередь другая парламентарий Кейти Маккарти опубликовала фото экскрементов лисы у ее кабинета.

В конце концов полиции удалось животное поймать. Лиса бегала по четвертому этажу, однако стражам порядка удалось заманить ее в коробку.