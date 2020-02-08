Сб, 8.02.2020
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Лиса устроила переполох в парламенте Великобритании

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Вечером в четверг, 6 февраля, переполох в парламенте Великобритании вызвала неизвестно откуда взявшаяся лиса. Животное заметили работники, когда лиса по лестнице поднималась на следующий этаж, пишет The Guardian.

Член парламента Джулия Лопес у себя в Twitter написала, что, оставляя свое рабочее место в час ночи, можно увидеть, как лиса бежит вверх по эскалатору.

В свою очередь другая парламентарий Кейти Маккарти опубликовала фото экскрементов лисы у ее кабинета.

В конце концов полиции удалось животное поймать. Лиса бегала по четвертому этажу, однако стражам порядка удалось заманить ее в коробку.

После этого лису выпустили на свободу недалеко от здания парламента. 

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