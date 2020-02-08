Лиса устроила переполох в парламенте Великобритании

Вечером в четверг, 6 февраля, переполох в парламенте Великобритании вызвала неизвестно откуда взявшаяся лиса. Животное заметили работники, когда лиса по лестнице поднималась на следующий этаж, пишет The Guardian.
Член парламента Джулия Лопес у себя в Twitter написала, что, оставляя свое рабочее место в час ночи, можно увидеть, как лиса бежит вверх по эскалатору.
В свою очередь другая парламентарий Кейти Маккарти опубликовала фото экскрементов лисы у ее кабинета.
В конце концов полиции удалось животное поймать. Лиса бегала по четвертому этажу, однако стражам порядка удалось заманить ее в коробку.
После этого лису выпустили на свободу недалеко от здания парламента.