Коронавирус: теперь медицинские маски носят и кошки
В соцсетях разлетелся снимок кошки на которой медицинская маска. Есть предположение, что фото сделано в Китае, так как изначально снимок появился в локальной китайской соцсети Weibo.
Несмотря на то, что маска оказалась для морды кошки велика, хозяин всё равно придумал способ, как её надеть. В маске были вырезаны отверстия для глаз - возможно, по мнению хозяина, так кошке будет удобнее.
Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN— Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020
В итоге животное в медицинской маске стала героиней соцсетей. Японский скульптор под ником meetissai, который занимается мемами, даже сделал её скульптуру.
作る予定じゃなかったんですけどね… pic.twitter.com/6WGQAy8GXr— めーちっさい (@meetissai) February 11, 2020
Через некоторое время выяснилось, что этот случай проявления заботы о животных - не единственный.
February 11, 2020
どうぞ😂 pic.twitter.com/qWE1m1QrA1— 坂道46推し (@ultrageed) February 11, 2020
К слову: обычная медицинская маска от коронавируса не спасает.