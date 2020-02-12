Ср, 12.02.2020
Я больше не хочу видеть или чувствовать что-то подобное. Находиться в таком месте... Я не был на войне, но смерть в воздухе, что там обитала... Это что-то ужасное. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции, о трагедии в Золитуде

Коронавирус: теперь медицинские маски носят и кошки
Фото

ФОТО: twitter.com/Jane_Li911/

В соцсетях разлетелся снимок кошки на которой медицинская маска. Есть предположение, что фото сделано в Китае, так как изначально снимок появился в локальной китайской соцсети Weibo.

Несмотря на то, что маска оказалась для морды кошки велика, хозяин всё равно придумал способ, как её надеть. В маске были вырезаны отверстия для глаз - возможно, по мнению хозяина, так кошке будет удобнее.

В итоге животное в медицинской маске стала героиней соцсетей. Японский скульптор под ником meetissai, который занимается мемами, даже сделал её скульптуру.

Через некоторое время выяснилось, что этот случай проявления заботы о животных  - не единственный.

К слову: обычная медицинская маска от коронавируса не спасает.

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