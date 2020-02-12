Коронавирус: теперь медицинские маски носят и кошки

Несмотря на то, что маска оказалась для морды кошки велика, хозяин всё равно придумал способ, как её надеть. В маске были вырезаны отверстия для глаз - возможно, по мнению хозяина, так кошке будет удобнее.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN — Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020

В итоге животное в медицинской маске стала героиней соцсетей. Японский скульптор под ником meetissai, который занимается мемами, даже сделал её скульптуру.

Через некоторое время выяснилось, что этот случай проявления заботы о животных - не единственный.