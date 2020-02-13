"Изменение привычек - путь к развитию". Кариньш рассказал о NAP2027

Как сообщили в Межведомственном координационном центре (МКЦ), совет одобрил передачу плана на рассмотрение в Кабинете министров.

После заседания Кариньш подчеркнул, что постоянно происходящие в мире изменения нужно использовать для развития Латвии.

"NAP2027 нацелен на изменение привычек общества, ориентирован на более высокое качество жизни, более знающее общество, умное предпринимательство и большую ответственность за окружающую среду, в том числе климат в Латвии. Осуществив намеченные в плане инициативы, мы заложим основу для устойчивого развития нашего общества и народного хозяйства", - сказал премьер.

Авторы плана сообщили на заседании, что цели NAP2027 привязаны к запланированным на этот период для развития Латвии финансовым ресурсам в размере почти 14,5 млрд евро из госбюджета, структурных фондов ЕС и других источников.

Как сообщили представители МКЦ, лейтмотив NAP2027 - "Изменение привычек - путь к развитию".

На пути к процветанию стране предстоит еще устранить много препятствий, в том числе привычки и мышление людей, которые мешают развитию.