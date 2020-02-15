OECD: К 2060 году число работоспособных жителей Латвии сократится на 40%

Число жителей Латвии в возрасте от 20 до 64 лет к 2060 году сократится примерно на 40%. Об этом со ссылкой на прогноз экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) сообщает агентство LETA.
Как говорится в исследовании Pensions at a Glance 2019, подобная тенденция характерна для всех стран-участниц OECD, и к 2060 году число населения в трудоспособном возрасте в среднем уменьшится на 10%.
Однако в Латвии этот процесс идет стремительнее, признают исследователи: в списке стран с наибольшим темпом снижения числа жителей в возрасте от 20 до 64 лет наша страна занимает третье место.
Как отмечают эксперты, такая тенденция уменьшения числа экономически активного населения повлечет за собой увеличение числа пенсионеров, что, в свою очередь, поставит под угрозу саму пенсионную систему.
Отметим, ранее на этой неделе доктор экономики и эксперт по пенсионным вопросам Эдгар Вольскис указал в беседе с представителями Латвийской федерации пенсионеров, что из-за демографических процессов в будущем может возникнуть угроза существованию первого пенсионного уровня.