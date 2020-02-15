Сб, 15.02.2020
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Тенденции цен на горючее: в каждой стране Балтии — по-разному

Автозаправочная станция

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На этой рабочей неделе тенденции цен на горючее в странах Балтии были разными — в Риге бензин и дизельное горючее подешевели, в Вильнюсе цены на изменились, а в Таллине выросли. Об этом сообщает LETA.

В Риге на автозаправочных станциях Circle K литр бензина 95-й марки подешевел на 0,8% до 1,314 евро за литр, дизельное горючее — на 1,6% до 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное горючее не изменились и составили, как и неделю назад, 1,189 евро и 1,075 евро за литр. 

В Таллине на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки и на дизельное топливо выросли на 3,3% и составили 1,389 евро и 1,379 евро за литр.

Цена автогаза в Риге не изменилась и составила 0,603 евро за литр. В Таллине автогаз подешевел на 4,2% до 0,69 евро за литр, в Вильнюсе подешевел на 1,9% до 0,523 евро за литр.

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