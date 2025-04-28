Мелбарде в прошлом году заработала почти 188 000 евро

С мая 2024 года Мелбарде занимала должность парламентского секретаря Министерства иностранных дел, получив зарплату в размере 55 012 евро. В свою очередь от Европарламента она получила зарплату в размере 51 858 евро и пособие в размере 64 391 евро. До работы в МИД Мелбарде работала и в Латвийской академии культуры, где занимала должность председателя совета. За эту должность она получила зарплату в размере 10 253 евро.

Еще 1590 евро было получено от хозяйственной и коммерческой деятельности, 600 евро - от Юрмальского самоуправления, а 150 евро - от Валмиерского культурного общества. От Государственного агентства социального обеспечения она получила пособие в размере 300 евро, а в виде алиментов - 3600 евро.

В прошлом году накопления политика в безналичном виде выросли до 116 279 евро, что на 24 513 евро больше, чем в 2023 году. Мелбарде также задекларировала наличные накопления в резмере 5000 евро.

В прошлом году политик вложила в инвестиционные фонды 25 594 евро.

В декларации Мелбарде указала недвижимость в Царникавской волости, а также две квартиры в Риге - одна находится в ее собственности, а вторая - в аренде.