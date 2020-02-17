Президент: стартапы — это возможность для латвийской экономики

Президента интересовало мнение представителей стартапов о предложениях по совершенствованию законодательства в этой сфере, повышению узнаваемости в мире и улучшению образа Латвии как места с креативными идеями, интересными компаниями и отличными возможностями для инвестиций.

Левитс встретился с представителями стартапов Sonarworks, Giraffe360, CastPrint и Solfegio, высоко оценив их успехи в завоевании европейского и мирового рынков, а также перспективы их будущего развития.