Президент: стартапы — это возможность для латвийской экономики

Президент Эгил Левитс на встрече с представителями латвийских стартапов отметил, что сегодня эта отрасль - новая возможность для латвийской экономики, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
Президента интересовало мнение представителей стартапов о предложениях по совершенствованию законодательства в этой сфере, повышению узнаваемости в мире и улучшению образа Латвии как места с креативными идеями, интересными компаниями и отличными возможностями для инвестиций.
Левитс встретился с представителями стартапов Sonarworks, Giraffe360, CastPrint и Solfegio, высоко оценив их успехи в завоевании европейского и мирового рынков, а также перспективы их будущего развития.
Президент провел встречу с Латвийской ассоциацией стартапов Startin.LV и представителями стартапов, чтобы обсудить их достижения, актуальные вопросы и условия для развития стартапов в Латвии.