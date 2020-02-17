Вт, 18.02.2020
Я принимал участие в различных секретных миссиях, благодаря чему очень быстро поднялся по так называемой карьерной лестнице от обычного продавца сигаретами до доверенного лица Тиграна. журналист Роберт Штейнбергс

Президент: стартапы — это возможность для латвийской экономики

Эгил Левитс

ФОТО: LETA

Президент Эгил Левитс на встрече с представителями латвийских стартапов отметил, что сегодня эта отрасль - новая возможность для латвийской экономики, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Президента интересовало мнение представителей стартапов о предложениях по совершенствованию законодательства в этой сфере, повышению узнаваемости в мире и улучшению образа Латвии как места с креативными идеями, интересными компаниями и отличными возможностями для инвестиций.

Левитс встретился с представителями стартапов Sonarworks, Giraffe360, CastPrint и Solfegio, высоко оценив их успехи в завоевании европейского и мирового рынков, а также перспективы их будущего развития.

Президент провел встречу с Латвийской ассоциацией стартапов Startin.LV и представителями стартапов, чтобы обсудить их достижения, актуальные вопросы и условия для развития стартапов в Латвии.

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