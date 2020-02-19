Британия меняет миграционные правила: больше специалистов, меньше гастарбайтеров

Переходный период должен окончательно завершиться 31 декабря 2020 года.

Эти правила ощутимо осложнят возможности поиска и получения работы в Британии для обладателей европейских паспортов, в то же время облегчат эту задачу для всех остальных.

В правительстве говорят, что после брексита приоритет будет отдаваться профессиональным качествам, а не стране происхождения соискателя визы. Все трудовые мигранты должны быть поставлены в равные условия, объясняют в правительстве.

В настоящее время граждане европейских стран могут свободно приезжать в Британию, чтобы жить и работать.

Неквалифицированные работники из-за рубежа в будущем не получат британских рабочих виз.

Правительство Бориса Джонсона призывает работодателей постепенно отходить от ставки на дешевый труд приезжих из континентальной Европы, а вместо этого инвестировать в сокращение текучести кадров и автоматизацию.

Планы консервативного правительства уже вызвали критику со стороны оппозиции и организаций, отстаивающих права граждан европейских стран.

Лейбористы утверждают, что насаждаемая консерваторами "недружественная атмосфера" затруднит привлечение иностранной рабочей силы.

Однако с этим не согласна министр внутренних дел Прити Пател, рассказавшая в эфире Би-би-си о планах правительства после брексита. Она указала, что цель правительства - поощрить "лучших и наиболее способных" и сократить приток низкоквалифицированных кадров.

Она вновь подтвердила, что после окончания переходного периода подход к жителям ЕС и остального мира станет равным.

Балльная система

В своем предлвыборном манифесте консерваторы обещали внедрить систему выдачи рабочих виз в зависимости от количества набранных баллов. Сейчас стали известны подробности.

За наличие профессиональной квалификации и опыта, предложения от конкретного работодателя и обладание дефицитной для британской экономики специальностью будет начисляться по 20 баллов.

За достаточное знание английского языка и вузовский диплом по профилю предполагаемой будущей работы - по 10 баллов.

За высшее образование по специальности, входящей в перечень дефицитных, - 20 баллов. За предполагаемую зарплату в диапазоне 23069-25599 фунтов в год - 10 баллов, выше - 20 баллов.

Таким образом, максимально можно набрать 110 баллов. Для получения рабочей визы потребуется 70.

BBC

"Адаптироваться и приспособиться"

Обязательными условиями для выдачи рабочей визы будет приглашение от работодателя и знание английского языка, но в сумме они не дают требуемого количества баллов. Это перекроет дорогу лицам без определенной профессии, которые сейчас заняты физическим трудом в общепите, отелях, домах престарелых и пищевой промышленности.

По мнению чиновников, тех 3,2 млн граждан ЕС, которые сейчас работают в Британии и заявили о своем желании остаться, для выполнения этих работ вполне достаточно.

Правительство призывает бизнес адаптироваться и приспособиться к новым условиям.

Исключение планируется сделать для сезонных сельскохозяйственных рабочих, число которых, наоборот, увеличится вчетверо - до 10 тысяч в год.