Ср, 19.02.2020
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Следственная комиссия по КОЗ: весь госаппарат был "слепым и глухим" к очевидным нарушениям

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Политическая ответственность за неадекватную государственную поддержку в энергетике и аферу с компонентом обязательной закупки (КОЗ) ложится солидарно на всех должностных лиц, которые допустили создание и существование этой системы, говорится в окончательном заключении парламентской следственной комиссии по КОЗ.

Председатель комиссии Иева Крапане (KPV LV) сказала, что информация, содержащаяся в этом документе, может стать основанием для начала нескольких уголовных дел, и заключение отправлено ответственным органам.

Она добавила, что нужно отменить КОЗ для домохозяйств, и с таким решением должно выступить Минэкономики.

В заключении перечислены ответственные лица, но комиссия не называет их. 

Следственная парламентская комиссия работала 9 месяцев и провела 27 заседаний. 

По словам Крапане, система КОЗ является примером того, как все задействованные стороны - министерства, правительство, Госканцелярия, Сейм, президенты, правоохранительные органы - "стали слепыми и глухими" к очевидным нарушениям, что позволило системе существовать долгие годы. 

Комиссия пришла к выводу, что парламентский контроль за системой КОЗ не велся на должном уровне с 1997 года. Комиссия отмечает также, что столкнулась со случаями замалчивания и искажения информации органами исполнительной власти. 

Комиссия попросит включить заключение в повестку дня заседания Сейма 27 февраля. 

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