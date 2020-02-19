Следственная комиссия по КОЗ: весь госаппарат был "слепым и глухим" к очевидным нарушениям

Председатель комиссии Иева Крапане (KPV LV) сказала, что информация, содержащаяся в этом документе, может стать основанием для начала нескольких уголовных дел, и заключение отправлено ответственным органам.

Она добавила, что нужно отменить КОЗ для домохозяйств, и с таким решением должно выступить Минэкономики.

В заключении перечислены ответственные лица, но комиссия не называет их.

Следственная парламентская комиссия работала 9 месяцев и провела 27 заседаний.

По словам Крапане, система КОЗ является примером того, как все задействованные стороны - министерства, правительство, Госканцелярия, Сейм, президенты, правоохранительные органы - "стали слепыми и глухими" к очевидным нарушениям, что позволило системе существовать долгие годы.

Комиссия пришла к выводу, что парламентский контроль за системой КОЗ не велся на должном уровне с 1997 года. Комиссия отмечает также, что столкнулась со случаями замалчивания и искажения информации органами исполнительной власти.