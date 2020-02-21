Десять тысяч лет назад люди в пустыне Сахара питались рыбой

Так, исследователи нашли почти 18 тысяч индивидуальных образцов останков животных, из которых 80 процентов были останками рыбы, например, сома и тилапии, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании PLOS ONE.

Останки появились от 1-,2 до 4,6 тысяч лет назад. Большая часть из них была останками рыбы, а остальное (19%) - останки птиц, рептилий и моллюсков.

Ученые утверждают, что это останки человеческой еды, так как на них часто видны следы инструментов и огня.

ФОТО: Wim Van Neer/PLOS ONE

Это открытие свидетельствует, что рыба была очень важной пищей для проживающих в этом регионе людей.

"Главное открытие, без сомнения, - остатки рыбы. Несмотря на то, что в употреблении рыбы в той части Северной Африки нет ничего необычного, однако столь большое количество остатков в пустыне Сахара - беспрецедентное открытие. Это дает нам новую информацию о климатических изменениях", - рассказал изданию Newsweek исследователь Савино ди Лерни.