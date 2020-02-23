В Бельгии под церковью нашли стены из человеческих костей

Найденные в церкви бельгийского города Гента стены из человеческих костей состоят из костей бедер и голеней взрослых людей. В свою очередь секции стен были заполнены человеческими черепами, многие из которых фрагментарны, сообщили изданию Live Science археологи, которые проводили раскопки перед перестройкой церкви.

Призрачные структуры, скорее всего, люди создали сотни лет назад - после того, как очистили старое кладбище, чтобы освободить место для новых захоронений или новых пристроек к церкви.

"Когда ты убираешь старое кладбище, кости нельзя так просто вывезти. Принимая во внимание, что христиане верили в воскресение, кости были важнейшей частью тела", - пояснил археолог Рубен Виларт.

С помощью радиоактивного метода датирования углерода ученые выяснили, что кости - времен второй половины 15-го века, а стены, скорее всего, построены позже - в 17 веке или начале 18-го века.

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Эту версию подтверждают и исторические документы. В одном из источников указано, что кладбище церкви было очищено во первой половине 16-го века и еще раз после 1784 года, когда в нем перестали хоронить новых покойников.

"В Бельгии мы ничего подобного не находили. Большая часть кладбищ состоит из огромных ям, которые слоями наполнены человеческими костями. Мы никогда не видели таких структур, как здесь", - рассказали исследователи.

Кто бы ни создал эти стены, это делалось в спешке, так как не были использованы более мелкие или хрупкие кости, к примеру, ребра, позвоночники, кости пальцев или стоп. Археологи также говорят, что им не удалось найти ни одной кости руки.

"Эти стены состоят только из костей ног. Сейчас мы пытаемся выяснить, почему так произошло", - добавили ученые.