Прогноз: Covid-19 может серьезно ударить по мировой экономике

Консультационное агентство указало, что в основе прогноза - модель глобальной экономики, в которой уже сейчас заметен негативный эффект от закрытия заводов в Китае и проблем больших компаний c транспортировкой и распространением товаров.

Компания Apple сообщила инвесторам, что предприятие не достигнет установленных ранее целей по уровню квартальной прибыли, так как есть "временные трудности" с получением деталей для iPhone. Среди причин и то, что китайцы в период распространения коронавируса существенно сократили свои расходы.

О проблемах с доставкой деталей сообщал и производитель автомобилей Jaguar – Land Rover: вероятно, на заводах в Великобритании они закончатся на следующей неделе.

Oxford Economics сообщает, что ВВП Китая может упасть с прошлогодних 6% до 5,4%. Однако, если вирус также масштабно распространится в других странах Азии, развитие мировой экономики сократится на 0,5% или 400 млрд долларов.

Если Covid-19 выйдет за пределы Азии и станет пандемией, то общемировой уровень ВПП может упасть на 1,3%, из-за чего мировая экономика потеряет 1,1 трлн долларов.

Это значит, что мировая экономика потеряет сумму, которую каждый год обеспечивает Индонезия - 16-я в списке крупнейших экономик мира.

"Согласно нашим сценариям, общемировой ВВП пострадает, так как сократится потребление, люди будут меньше путешествовать, а глобальные финансовые рынки могут пережить потрясения и сократятся инвестиции", - отмечается в сообщении оксфордских аналитиков.

Другая консультационная компания - Capital Economics полагает, что нынешняя ситуация в Китае находится в "стадии развития", поэтому сейчас трудно точно прогнозировать. Сейчас ясно, что простой на заводах и других рабочих местах, однозначно окажет влияние на экономику Китая и платежеспособность населения.

Тысячи малых и средних предприятий, которые ответственны за половину рабочих мест в Китае, могут "не брать во внимание приказ правительства о закрытии рабочих мест". В исследовании, которое провели два университета Китая указано, что из 1000 малых и средних предприятий уже в ближайший месяц у трети могут закончится деньги, если они не продолжат работу.

Другие исследования показывают, что у 40% компаний деньги закончатся в ближайшие три месяца.

"Если получится избежать крупномасштабной остановки работы, объем потребления быстро вернется, благодаря увеличивающемуся спросу, который поможет самозанятым и семейным предприятиям возместить улыбки из-за простоя",- указывает аналитик Джулиан Эванс Притчард.

"С каждым днем простоя, увеличивается риск падения объемов производства. Если активность не будет восстановлена к концу следующей недели, мы пересмотрим свои ежегодные прогнозы развития", - указано в сообщении Oxford Economics.