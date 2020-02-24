Пн, 24.02.2020
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Прогноз: Covid-19 может серьезно ударить по мировой экономике

Иллюстративное фото.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Если распространение нового вида коронавируса Covid-19 достигнет масштабов пандемии, это может обойтись мировой экономике как минимум в один триллион долларов. Согласно прогнозу Oxford Economics, распространение вируса за пределами Азии может уменьшить экономическое развитие на 1,3%, что в денежном выражении составит примерно 1,1 трлн долларов США, сообщает The Guardian.

Консультационное агентство указало, что в основе прогноза - модель глобальной экономики, в которой уже сейчас заметен негативный эффект от закрытия заводов в Китае и проблем больших компаний c транспортировкой и распространением товаров. 

Компания Apple сообщила инвесторам, что предприятие не достигнет установленных ранее целей по уровню квартальной прибыли, так как есть "временные трудности" с получением деталей для iPhone. Среди причин и то, что китайцы в период распространения коронавируса существенно сократили свои расходы. 

О проблемах с доставкой деталей сообщал и производитель автомобилей Jaguar – Land Rover: вероятно, на заводах в Великобритании они закончатся на следующей неделе. 

Oxford Economics сообщает, что ВВП Китая может упасть с прошлогодних 6% до 5,4%. Однако, если вирус также масштабно распространится в других странах Азии, развитие мировой экономики сократится на 0,5% или 400 млрд долларов. 

Если Covid-19 выйдет за пределы Азии и станет пандемией, то общемировой уровень ВПП может упасть на 1,3%, из-за чего мировая экономика потеряет 1,1 трлн долларов. 

Это значит, что мировая экономика потеряет сумму, которую каждый год обеспечивает Индонезия - 16-я в списке крупнейших экономик мира. 

"Согласно нашим сценариям, общемировой ВВП пострадает, так как сократится потребление, люди будут меньше путешествовать, а глобальные финансовые рынки могут пережить потрясения и сократятся инвестиции", - отмечается в сообщении оксфордских аналитиков. 

Другая консультационная компания - Capital Economics полагает, что нынешняя ситуация в Китае находится в "стадии развития", поэтому сейчас трудно точно прогнозировать. Сейчас ясно, что простой на заводах и других рабочих местах, однозначно окажет влияние на экономику Китая и платежеспособность населения. 

Тысячи малых и средних предприятий, которые ответственны за половину рабочих мест в Китае, могут "не брать во внимание приказ правительства о закрытии рабочих мест". В исследовании, которое провели два университета Китая указано, что из 1000 малых и средних предприятий уже в ближайший месяц у трети могут закончится деньги, если они не продолжат работу. 

Другие исследования показывают, что у 40% компаний деньги закончатся в ближайшие три месяца. 

"Если получится избежать крупномасштабной остановки работы, объем потребления быстро вернется, благодаря увеличивающемуся спросу, который поможет самозанятым и семейным предприятиям возместить улыбки из-за простоя",- указывает аналитик Джулиан Эванс Притчард. 

"С каждым днем простоя, увеличивается риск падения объемов производства. Если активность не будет восстановлена к концу следующей недели, мы пересмотрим свои ежегодные прогнозы развития", - указано в сообщении Oxford Economics. 

На данный момент предполагаемый сценарий таков, что влияние вируса будет ощущаться только в Китае, и это будет серьезно, но краткосрочно Мировой прирост ВВП в феврале может быть на 0,2% ниже, чем в январе - 2,3%. Однако, если в ближайшие шесть месяцев начнется пандемия, это будет более серьезный удар по мировой экономике, которая потеряет 1,1 трлн долларов. Затем последует период восстановления, в который мировая экономика сможет возместить часть убытков. T

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