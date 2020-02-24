Прогноз: Covid-19 может серьезно ударить по мировой экономике

Если распространение нового вида коронавируса Covid-19 достигнет масштабов пандемии, это может обойтись мировой экономике как минимум в один триллион долларов. Согласно прогнозу Oxford Economics, распространение вируса за пределами Азии может уменьшить экономическое развитие на 1,3%, что в денежном выражении составит примерно 1,1 трлн долларов США, сообщает The Guardian.
Консультационное агентство указало, что в основе прогноза - модель глобальной экономики, в которой уже сейчас заметен негативный эффект от закрытия заводов в Китае и проблем больших компаний c транспортировкой и распространением товаров.
Компания Apple сообщила инвесторам, что предприятие не достигнет установленных ранее целей по уровню квартальной прибыли, так как есть "временные трудности" с получением деталей для iPhone. Среди причин и то, что китайцы в период распространения коронавируса существенно сократили свои расходы.
О проблемах с доставкой деталей сообщал и производитель автомобилей Jaguar – Land Rover: вероятно, на заводах в Великобритании они закончатся на следующей неделе.
Oxford Economics сообщает, что ВВП Китая может упасть с прошлогодних 6% до 5,4%. Однако, если вирус также масштабно распространится в других странах Азии, развитие мировой экономики сократится на 0,5% или 400 млрд долларов.
Если Covid-19 выйдет за пределы Азии и станет пандемией, то общемировой уровень ВПП может упасть на 1,3%, из-за чего мировая экономика потеряет 1,1 трлн долларов.
Это значит, что мировая экономика потеряет сумму, которую каждый год обеспечивает Индонезия - 16-я в списке крупнейших экономик мира.
"Согласно нашим сценариям, общемировой ВВП пострадает, так как сократится потребление, люди будут меньше путешествовать, а глобальные финансовые рынки могут пережить потрясения и сократятся инвестиции", - отмечается в сообщении оксфордских аналитиков.
Другая консультационная компания - Capital Economics полагает, что нынешняя ситуация в Китае находится в "стадии развития", поэтому сейчас трудно точно прогнозировать. Сейчас ясно, что простой на заводах и других рабочих местах, однозначно окажет влияние на экономику Китая и платежеспособность населения.
Тысячи малых и средних предприятий, которые ответственны за половину рабочих мест в Китае, могут "не брать во внимание приказ правительства о закрытии рабочих мест". В исследовании, которое провели два университета Китая указано, что из 1000 малых и средних предприятий уже в ближайший месяц у трети могут закончится деньги, если они не продолжат работу.
Другие исследования показывают, что у 40% компаний деньги закончатся в ближайшие три месяца.
"Если получится избежать крупномасштабной остановки работы, объем потребления быстро вернется, благодаря увеличивающемуся спросу, который поможет самозанятым и семейным предприятиям возместить улыбки из-за простоя",- указывает аналитик Джулиан Эванс Притчард.
"С каждым днем простоя, увеличивается риск падения объемов производства. Если активность не будет восстановлена к концу следующей недели, мы пересмотрим свои ежегодные прогнозы развития", - указано в сообщении Oxford Economics.
На данный момент предполагаемый сценарий таков, что влияние вируса будет ощущаться только в Китае, и это будет серьезно, но краткосрочно Мировой прирост ВВП в феврале может быть на 0,2% ниже, чем в январе - 2,3%. Однако, если в ближайшие шесть месяцев начнется пандемия, это будет более серьезный удар по мировой экономике, которая потеряет 1,1 трлн долларов. Затем последует период восстановления, в который мировая экономика сможет возместить часть убытков. T