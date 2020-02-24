"Тебе легко говорить!": Любовь Успенская в истерике ушла с шоу Ксении Собчак

Раннее Любовь Успенская сделала публикацию в Instagram, в которой обвинила Собчак в желании не решать проблемы, а искать "хайп".

66-летняя певица сама обратилась на программу, чтобы рассказать о проблемах с дочерью Татьяной и найти решение. Как подчеркнула Успенская она не нашла у Ксении поддержки, а лишь обвинения в свой адрес.

В ответ Собчак пообещала, что выпуск будет смонтирован корректно и ничего не вырежут.

24 февраля появился анонс программы. На видео Собчак спрашивает Успенскую о том, знала ли она, что ее дочь принимает наркотики. Любовь Залмановна в ответ обвиняет во всех проблемах мужа.

"Где ты видела отца, который говорит, что легкие наркотики полезны?... Он виноват во всем, мой муж все годы меня использовал и шантажировал. А я супермать!" - говорит артистка.

Исполнительница призналась журналистке, что супруг даже ее бил.

Вероятно, что Успенская не выдержала напора Собчак и в гневе покинула студию.

"Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу", - в сердцах сказала Любовь Залмановна.