Минздрав высоко оценивает меры Латвии по защите от коронавируса

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, несмотря на новые случаи вируса, в понедельник тем не менее решил не расширять перечень территорий, после посещения которых люди нуждаются в мерах предосторожности, а Латвия пошла еще дальше, сказала министр.

"Мы более осторожны и приняли решение дополнительно к наблюдению за людьми, посетившим Китай, наблюдать также за людьми, которые побывали в Италии - в Ломбардии и Венето, а также в Южной Корее и Иране", — сказала Винькеле.

Она подчеркнула, что ни европейские ответственные органы, ни Всемирная организация здравоохранения не рекомендовали прекращать авиасообщение, например, с Италией, кроме того, нужно учитывать, что попасть в эту страну можно и по суше, а побывавшие в Италии люди могут использовать аэропорты и других стран. "Поэтому подобная мера [ограничения авиасообщения] может не дать желаемого эффекта", — сказала Винькеле.

Сегодня под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша состоится заседание совета по кризисному управлению в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Европе, сообщили в бюро премьера.

Совет заслушает представителей Минздрава и других ответственных органов о ситуации с коронавирусом и обсудит необходимые меры.

Вчера состоялось заседание государственной оперативной медицинской комиссии, после которого госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко сообщила, что в дальнейшем рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) для путешествующих людей будут распространяться и на Иран, Южную Корею и две области Италии - Венето и Ломбардию.

До сих пор рекомендации SPKC относились к людям, которые недавно вернулись из Китая.

Итальянское Министерство здравоохранения сообщило о 132 случаях нового вируса в стране. Из Ирана и Южной Кореи также поступают сообщения об относительно большом количестве инфицированных вирусом людей.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле на заседании заверила, что медики скорой помощи полностью готовы к ситуации и алгоритм действий на случай выявления пациентов с коронавирусом проверен.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков подчеркнул, что механизм реагирования в случаях, когда возникает подозрение на возможное заражение коронавирусом Covid-19, до сих пор функционировал эффективно. Он также отметил, что в Латвии не констатировано ни одного случая Covid-19.

Согласно рекомендациям, если во время поездки или в течение 14 дней после нее появляются симптомы, которые указывают на заболевание дыхательных путей - повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание - человек должен обратиться к врачам и информировать их о поездке.

Госсекретарь Минздрава отметила, что в отношении Италии Латвия придерживается рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний - при поездках в конкретные регионы путешественникам рекомендуется соблюдать меры безопасности и следить за личной гигиеной.

По словам Перевощикова, ограничения на сообщение пока не вводятся, но все авиакомпании проинформированы о действиях на случай подозрений в заражении вирусом. В то же время сообщение с конкретными городами, где зарегистрировано большое количество заболевших, закрыто, и въезд на эти территории ограничен.

Также специалист SPKC сообщил, что для людей, которые въезжают с указанных территорий, в аэропортах введены анкеты для определения состояния здоровья и возможных симптомов.