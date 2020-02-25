12-летний мальчик оставил щенка у порога приюта, чтобы спасти его от жестокого отца

"Меня зовут Андрес, и мне 12 лет. Мы с мамой решили оставить вам моего пса, чтобы уберечь его от моего отца, потому что он хотел продать его. А еще он плохо обращался с ним и пинал. Однажды он пнул его так сильно, что тот повредил хвост. Я надеюсь, что вы сможете помочь ему и позаботитесь о нем. Я оставил ему плюшевую игрушку, чтобы он меня не забыл", — рассказывает мальчик в своем письме.