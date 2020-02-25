12-летний мальчик оставил щенка у порога приюта, чтобы спасти его от жестокого отца

"Меня зовут Андрес, и мне 12 лет. Мы с мамой решили оставить вам моего пса, чтобы уберечь его от моего отца…" — с этих слов начинается печальное письмо мальчика. Грустную историю рассказывает CNN.
В Мексике 12-летний мальчик оставил возле приюта для животных щенка породы питбуль. Рядом с животным была записка.
Мальчик написал, что ему пришлось оставить собаку, чтобы спасти ее от жестокого отца. Этой историей поделилось в Facebook сообщество приюта Xollin, которое занимается спасением животных.
"Меня зовут Андрес, и мне 12 лет. Мы с мамой решили оставить вам моего пса, чтобы уберечь его от моего отца, потому что он хотел продать его. А еще он плохо обращался с ним и пинал. Однажды он пнул его так сильно, что тот повредил хвост. Я надеюсь, что вы сможете помочь ему и позаботитесь о нем. Я оставил ему плюшевую игрушку, чтобы он меня не забыл", — рассказывает мальчик в своем письме.
Щенку дали кличку Рене. В настоящее время он находится в приюте и волонтеры занимаются его здоровьем. Собака привита, а также удачно проходит лечение.
Приют получил около 300 заявок на пса со всей страны. В приюте подчеркнули, что в настоящее время у них содержатся еще около 120 собак и им тоже нужна семья.
"Если бы каждый открыл свое сердце так же, как этому щенку, то у всех собак из нашего приюта появился бы дом", — пишут сотрудники приюта.