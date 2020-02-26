Ср, 26.02.2020
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Лидер "Согласия" на выборах в Рижскую думу - защитник русских школ Чекушин
Дополнено в 16:50

Константин Чекушин, Янис Урбанович и Нил Ушаков

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Лидером "Согласия" на внеочередных выборах в Рижскую думу будет защитник русских школ Константин Чекушин.

Его как первый номер в списке кандидатов в депутаты от "Согласия" выдвинул депутат Европарламента, бывший мэр столицы Нил Ушаков, и правление поддержало его предложение.

Чекушин выдвигался от "Согласия" в 13-й Сейм, но избран не был. Он являлся председателем родительского форума нацменьшинств и активно выступал против идеи бывшего министра образования и науки Карлиса Шадурскиса о переводе школ на латышский язык обучения.

Также Чекушин активно сотрудничал с другими защитниками русских школ, в том числе с Русским союзом Латвии. Чекушин был членом консультативного совета по вопросам образования нацменьшинств.

По списку партии "Согласие" в список кандидатов к внеочередным выборам в Рижскую думу вошли бывший руководитель департамента сообщения думы Эмилс Якринс, а также исключенные в свое время из Новой консервативной партии бывшие депутаты Друвис Клейнс и Имант Кейшс. 

"Согласие" выдвигает в своем списке 63 кандидатов в депутаты. 

Первым номером списка будет защитник русских школ Константин Чекушин, вторым - бывшая вице-мэр Риги Анна Владова, третьим - бывший депутат Сейма, уволенный член правления Рижского зоосада Андрис Морозов. 

В список вошли также вышедшие из партии "Честь служить Риге" Вячеслав Степаненко, Эйжения Алдермане, Андрей Каменецкий, Игорь Соломатин. Ирина Винник, также вышедшая из ЧСР, в выборах участвовать не будет. 

Среди кандидатов - нынешние депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий, Сандрис Бергманис, Андрей Козлов, Вадим Фальков, Янис Лочмелис, Максим Толстой и другие, из Латвийской социалистической партии - Раймонд Рубикс, Ирина Белокурова, Антон Клинджанс и Владимир Иванов. Так же в списке руководитель Латвийского общества старообрядцев Илларион Иванов, председатель совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины отец Александр. 

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