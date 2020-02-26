Лидер "Согласия" на выборах в Рижскую думу - защитник русских школ Чекушин
Лидером "Согласия" на внеочередных выборах в Рижскую думу будет защитник русских школ Константин Чекушин.
Его как первый номер в списке кандидатов в депутаты от "Согласия" выдвинул депутат Европарламента, бывший мэр столицы Нил Ушаков, и правление поддержало его предложение.
Чекушин выдвигался от "Согласия" в 13-й Сейм, но избран не был. Он являлся председателем родительского форума нацменьшинств и активно выступал против идеи бывшего министра образования и науки Карлиса Шадурскиса о переводе школ на латышский язык обучения.
Также Чекушин активно сотрудничал с другими защитниками русских школ, в том числе с Русским союзом Латвии. Чекушин был членом консультативного совета по вопросам образования нацменьшинств.
По списку партии "Согласие" в список кандидатов к внеочередным выборам в Рижскую думу вошли бывший руководитель департамента сообщения думы Эмилс Якринс, а также исключенные в свое время из Новой консервативной партии бывшие депутаты Друвис Клейнс и Имант Кейшс.
"Согласие" выдвигает в своем списке 63 кандидатов в депутаты.
Первым номером списка будет защитник русских школ Константин Чекушин, вторым - бывшая вице-мэр Риги Анна Владова, третьим - бывший депутат Сейма, уволенный член правления Рижского зоосада Андрис Морозов.
В список вошли также вышедшие из партии "Честь служить Риге" Вячеслав Степаненко, Эйжения Алдермане, Андрей Каменецкий, Игорь Соломатин. Ирина Винник, также вышедшая из ЧСР, в выборах участвовать не будет.
Среди кандидатов - нынешние депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий, Сандрис Бергманис, Андрей Козлов, Вадим Фальков, Янис Лочмелис, Максим Толстой и другие, из Латвийской социалистической партии - Раймонд Рубикс, Ирина Белокурова, Антон Клинджанс и Владимир Иванов. Так же в списке руководитель Латвийского общества старообрядцев Илларион Иванов, председатель совета Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины отец Александр.