Я платил налоги, но у меня всё равно долг! Как? Что нужно знать про декларацию о доходах

С 1 марта можно подавать годовые налоговые декларации. Для одних это означает возможность вернуть переплаченные налоги, для других - обязанность оплатить долг государству. Рассказываем, что делать, если в вашей декларации появилось поле красного цвета, и как избежать такой ситуации в дальнейшем.