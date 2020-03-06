Пт, 6.03.2020
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Я платил налоги, но у меня всё равно долг! Как? Что нужно знать про декларацию о доходах

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Я платил налоги, но все равно остался должен. Как такое возможно?

ФОТО: Pixabay, VID, TVNET

С 1 марта можно подавать годовые налоговые декларации. Для одних это означает возможность вернуть переплаченные налоги, для других - обязанность оплатить долг государству. Рассказываем, что делать, если в вашей декларации появилось поле красного цвета, и как избежать такой ситуации в дальнейшем. 

О самом простом и удобном способе подать налоговую декларацию:

Кратко о некоторых нюансах:

  • Из-за налоговой реформы 2018 года – введения дифференцированного необлагаемого минимума и прогрессивной ставки налога – некоторым жителям, также как и в прошлом году, возможно, придется констатировать, что у них образовалась налоговая задолженность
  • Если в декларации появилось поле красного цвета, то система сообщает, что налоги в течение года не уплачены в полном объеме. Это значит, что годовую декларацию о доходах необходимо подавать обязательно и произвести доплату, указанную в декларации.
  • Сумма, с которой можно вернуть часть налога за оправданные расходы выросла до 600 евро за каждого члена семьи.

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Я платил налоги, но все равно остался должен. Как такое возможно?

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