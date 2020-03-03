Видео ⟩ В Риге австралиец из-за кокаина напал на водителя велорикши

Видео: Происшествие с водителем велорикши

По камерам было видно, что одному из мужчин пустили в лицо струю газа. На место событий был направлен ближайший экипаж RPP.

К моменту прибытия стражей порядка конфликт на месте происшествия был уже исчерпан, однако к полицейским подошел мужчина, который рассказал, что водитель велорикши выпустил ему в лицо перцовый газ. Мужчина говорил на английском языке, позднее выяснилось, что он турист из Австралии. Мужчина рассказал, что водитель велорикши выпустил газ ему в лицо в момент, когда он пытался его ударить.

Вскоре выяснилось, что причиной конфликта стал некачественный кокаин.

В частности, австралиец приобрел у другого водителя велорикши кокаин, однако во время употребления ему стало плохо. Так как австралийцу не удалось найти конкретно того водителя, который продал ему запрещенное вещество, он решил избить другого представителя профессии, заявив, что они все одинаковые.

Во время разговора со стражами порядка турист также предоставил пакетик с белым порошкообразным веществом и высказал подозрения, что в пакетике вместо кокаина может быть кетамин.

К сожалению, возможного наркодилера на месте происшествия не были, поэтому туриста одного доставили в Госполицию, где завели два делопроизводства по факту возможного хранения и употребления наркотических веществ.