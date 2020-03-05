Чт, 5.03.2020
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Развенчан модный миф про питье воды

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В интернете набирает все большую популярность инфографика о влиянии воды на человеческий организм в зависимости от времени суток. Эксперты же называют эту информацию полной глупостью, сообщает издание AFP.

Авторы инфографики утверждают, что влияние воды на организм якобы напрямую зависит от времени употребления — вплоть до улучшения показателей артериального давления и снижения риска сердечного приступа. 

Пользователям рекомендуется пить воду сразу после пробуждения, за полчаса до трапезы, перед принятием душа и перед сном — якобы соблюдение каждого из этих режимов принесет определенную пользу организму.

Инфографика "Пей воду в правильное время!" была опубликована в Twitter 15 февраля 2020 года. С тех пор ею поделились более десятка тысяч пользователей.

Тем временем специалисты указывают, что указанные в инфографике данные ничем не подтверждены. "Научных доказательств, которые бы подтвердили эти утверждения — не существует", — заявила в интервью AFP член правления Филиппинской ассоциации сердца Нанет Рей.

Она пояснила, что авторы картинки лишь обобщили уже известные положительные эффекты употребления воды и преподнесли их в виде клинических рекомендаций. 

Единственная верная рекомендация из инфографики — действительно пить воду и держать организм гидротизированным.

При этом специалисты Филиппинского кардиологического центра в телефонной беседе с AFP добавили, что употребление воды вовсе не предотвращает болезни сердца — болезни этого органа вызывают, главным образом, холестерин, сахар, стресс и курение.

"Если снизить все эти факторы, снизится и вероятность сердечных болезней. Стакан воды здесь ничего не решает", — заключили врачи.

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