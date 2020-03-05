Развенчан модный миф про питье воды

В интернете набирает все большую популярность инфографика о влиянии воды на человеческий организм в зависимости от времени суток. Эксперты же называют эту информацию полной глупостью, сообщает издание AFP.
Авторы инфографики утверждают, что влияние воды на организм якобы напрямую зависит от времени употребления — вплоть до улучшения показателей артериального давления и снижения риска сердечного приступа.
Пользователям рекомендуется пить воду сразу после пробуждения, за полчаса до трапезы, перед принятием душа и перед сном — якобы соблюдение каждого из этих режимов принесет определенную пользу организму.
Инфографика "Пей воду в правильное время!" была опубликована в Twitter 15 февраля 2020 года. С тех пор ею поделились более десятка тысяч пользователей.
Drink Water at the correct time! 💧 pic.twitter.com/zySL6hTg9r— Nagpapaalala uminom ng tubig (@Oyinomtayotubig) February 15, 2020
Тем временем специалисты указывают, что указанные в инфографике данные ничем не подтверждены. "Научных доказательств, которые бы подтвердили эти утверждения — не существует", — заявила в интервью AFP член правления Филиппинской ассоциации сердца Нанет Рей.
Она пояснила, что авторы картинки лишь обобщили уже известные положительные эффекты употребления воды и преподнесли их в виде клинических рекомендаций.
Единственная верная рекомендация из инфографики — действительно пить воду и держать организм гидротизированным.
При этом специалисты Филиппинского кардиологического центра в телефонной беседе с AFP добавили, что употребление воды вовсе не предотвращает болезни сердца — болезни этого органа вызывают, главным образом, холестерин, сахар, стресс и курение.
"Если снизить все эти факторы, снизится и вероятность сердечных болезней. Стакан воды здесь ничего не решает", — заключили врачи.