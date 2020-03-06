По подозрению на Covid-19 в Латвии проверено 186 человек

Как сообщалось, в понедельник в Латвии был подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжает лечение дома.