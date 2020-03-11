Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

В конце прошлого месяца Вайнштейн был признан виновным по двум эпизодам из пяти. Его оправдали по трём самым серьезным. За сексуальное насилие первой степени тяжести ему могло грозить пожизненное заключение.

Харви Вайнштейн был задержан весной 2018 года. Продюсера обвиняют в домогательствах десятков женщин, в том числе Анджелины Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Как передает Lenta.ru, сам Вайнштейн, страдающий от диабета и проблем со спиной, появился в заде суда в инвалидной коляске.

"Я действительно испытываю раскаяние в этой ситуации. Я чувствую это глубоко в сердце. Я правда стараюсь быть лучше", - цитируют продюсера представители СМИ.

Сначала предполагалась, что Вайнштейну может грозить пять лет тюрьмы, но судья послушался прокурора и остановился на максимальном сроке.

Напомним, в конце февраля жюри присяжных признало его вину в изнасиловании стилистки Джессики Манн и сексуальному домогательству к Мириам Халейи. Но он был оправдан по трем другим эпизодам, хотя мог получить пожизненное.

Впервые обвинение в адрес продюсера прозвучали в конце 2017 года. Их разместило издание The New York Times. Речь шла о многих молодых актрисах и подчиненных. Женщины вынуждены были терпеть сексуальные домогательства на протяжении 30 лет. Позднее свои истории рассказали более 80 женщин, среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.