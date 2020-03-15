В Таиланде десятки обезьян подрались из-за банана
Десятки обезьян подрались из-за банана в центре тайского города Лопбури. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Расположенный в 140 километрах от Бангкока город известен тем, что там живут тысячи обезьян. Обычно они мирно гуляют по городу, привлекая немало туристов, которые их подкармливают.
Однако сейчас число туристов резко упало — причиной стала пандемия коронавируса Covid-19. Как отмечает издание, животные в буквальном смысле голодают.
Поэтому, когда у одной из обезьян появился банан, сотни животных окружили примата и попытались отобрать еду.
Thousands of monkeys face off in tribal war over food in streets of Thailand's Lopburi after coronavirus halts arrival of tourists who normally feed the primates https://t.co/7DPZDgAkvd pic.twitter.com/NVqUHrX0TF— DAILY SABAH (@DailySabah) March 12, 2020