Вс, 15.03.2020
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В Таиланде десятки обезьян подрались из-за банана
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ФОТО: rudyjuanito, CC BY-NC-ND 2.0

Десятки обезьян подрались из-за банана в центре тайского города Лопбури. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Расположенный в 140 километрах от Бангкока город известен тем, что там живут тысячи обезьян. Обычно они мирно гуляют по городу, привлекая немало туристов, которые их подкармливают.

Однако сейчас число туристов резко упало — причиной стала пандемия коронавируса Covid-19. Как отмечает издание, животные в буквальном смысле голодают.

Поэтому, когда у одной из обезьян появился банан, сотни животных окружили примата и попытались отобрать еду.

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