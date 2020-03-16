Премьер: при необходимости правительство может ввести новые ограничения

В понедельник президент встречался в Рижском замке с премьером, министром здравоохранения Илзе Винькеле и директором департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевощиковым, чтобы обсудить меры по предотвращению распространения Covid-19.

"Правительство продолжает следить за эпидемической ситуацией, и при необходимости мы можем ввести и другие новые правила.

Хочу обратить внимание на то, что под руководством министра финансов создана специальная группа, которая ищет экономические решения, чтобы люди как можно меньше пострадали", - подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что в это трудное время от ограничительных мер страдает экономика и Латвии, и всего мира, поэтому ведется поиск решений, как эффективнее всего их смягчить.

Премьер напомнил, что Латвии доступен миллиард евро, который является частью государственного долга.

"Правительство может в любой момент эти деньги использовать, внеся в бюджет и увеличив бюджетный дефицит", - сказал Кариньш.

Это увеличит бюджетный дефицит, но в чрезвычайных условиях, по словам премьера, это не должно быть препятствием. "Вся медицинская аппаратура, которая необходима для страны, будет приобретена. Все защитные средства, которые необходимы и которые можно купить, государство купит", - пообещал Кариньш.