Пн, 16.03.2020
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  • Внеочередные выборы в Рижскую думу могут быть перенесены на 6 июня

Внеочередные выборы в Рижскую думу могут быть перенесены на 6 июня

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Внеочередные выборы в Рижскую думу могут быть перенесены на 6 июня, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Ранее предусматривалось, что выборы состоятся 25 апреля. но и-за распространения коронавируса Covid-19 их планируется перенести.

Если выборы будут перенесены, изменится и срок подачи кандидатских списков - он может начаться 1 мая и завершиться 7 мая.

После состоявшегося в субботу заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что внеочередные выборы в Рижскую думу, скорее всего, будут отложены.

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