Детская больница ограничивает амбулаторные посещения и услуги дневного стационара

Планируется, что ограничения в рамках чрезвычайного положения будут действовать до 14 апреля.

В больнице также отменены все плановые операции, манипуляции, обследования и консультации. Ограничения не распространяются на пациентов, которые нуждаются в постоянной терапии, например, с онкологическими и ревматологическими заболеваниями.

С родителями остальных пациентов Детская больница свяжется в ближайшее время и сообщит о переносе визитов. Больница также работает над возможностью обеспечить консультации удаленно.