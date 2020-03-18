Ср, 18.03.2020
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В Лиепае открывается палатка для анализов на Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Лиепае, начиная с четверга, 19 марта, на стадионе Olimpija (аллея Звейниеку 2/4), начнет работать мобильная палатка, в которой можно сдать тест на Covid-19. 

Чтобы сдать оплачиваемые государством анализы на Covid-19, нужно позвонить по номеру 8303. Но при условии, что человек был за границей и в течение 14 дней с момента возвращения у него появились легкие симптомы - повышенная температура, кашель, воспаление горла, пишет LETA. 

Также это касается тех, кого Центр профилактики и контроля заболеваний указывает как контактную персону и находиться на карантине, и у кого в течение 14 дней появились симптомы заболевания. 

Если кто-то хочет сдать анализы в частном порядке, у человека нет симптомов, надо звонить по номеру  20 030 006 или 67 334 433, и записаться на платный анализ. 

Чтобы не было очередей, все пациенты будут зарегистрированы и время визита согласовано. 

С собой нужно обязательно иметь удостоверение личности. Анализы проведет Centrālā laboratorija. 

Как известно, две мобильные палатки работают на территории Латвийского центра инфектологии, еще одна - на Бикерниекской трассе (Рига). 

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