В Лиепае открывается палатка для анализов на Covid-19

В Лиепае, начиная с четверга, 19 марта, на стадионе Olimpija (аллея Звейниеку 2/4), начнет работать мобильная палатка, в которой можно сдать тест на Covid-19.
Чтобы сдать оплачиваемые государством анализы на Covid-19, нужно позвонить по номеру 8303. Но при условии, что человек был за границей и в течение 14 дней с момента возвращения у него появились легкие симптомы - повышенная температура, кашель, воспаление горла, пишет LETA.
Также это касается тех, кого Центр профилактики и контроля заболеваний указывает как контактную персону и находиться на карантине, и у кого в течение 14 дней появились симптомы заболевания.
Если кто-то хочет сдать анализы в частном порядке, у человека нет симптомов, надо звонить по номеру 20 030 006 или 67 334 433, и записаться на платный анализ.
Чтобы не было очередей, все пациенты будут зарегистрированы и время визита согласовано.
С собой нужно обязательно иметь удостоверение личности. Анализы проведет Centrālā laboratorija.
Как известно, две мобильные палатки работают на территории Латвийского центра инфектологии, еще одна - на Бикерниекской трассе (Рига).