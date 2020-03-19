Майори: на пляжах размещены особые укрытия для маленьких тюленей

Домики для животных Патриция решила сделать после случая, когда в прошлом году в поисках убежища тюлененок практически добрался до улицы Йомас. По дороге малыш основательно пострадал.

"В моём случае хотелось развить такое движение, назовём его социальной компанией - дизайн для природы", - сказала студентка.

Патриция учится в Рижском техническом университете (RTU) на факультете материаловедения и прикладной химии. Потому домики или укрытия для тюленей были созданы? принимая во внимание всевозможные условия - начиная от формы строений, размеров, укреплений и, конечно, выбора материалов.

Домики похожие на камни имеют пустой центр, где тюлени могут укрыться от окружающих угроз. "Камень - это та форма, в которой они охотно остаются", - говорит Патриция.

В настоящее время домики пока интересуют больше прохожих, тюлени там пока не были замечены. Но, как показывает опыт, независимо от того есть рядом с тюленями люди, звери, будучи на пляже, ищут ближайшее убежище.