Пурвциемс: из-за неадекватного посетителя закрыли магазин. Думали, у него Covid-19

В магазине Maxima на улице Дзелзавас 6а случился настоящий переполох - возникли подозрения, что в торговом зале находится больной Covid-19. Магазин в срочном порядке закрыли.
Как рассказала агентству LETA представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, поведение одного из посетителей заставило сотрудников магазина заподозрить у него возможное заболевание Covid-19. Оперативно было принято решение закрыть магазин.
На место происшествия прибыли сотрудники Неотложной медицинской помощи, которые, проверив состояние человека, констатировали, что у него нет симптомов коронавируса, однако медики приняли решение его госпитализировать для более тщательной проверки.
По словам очевидцев, этот человек в магазине вел себя неадекватно.
Несмотря на то, что болезнь, после предварительного осмотра, не подтвердилась, Maxima Latvija решили провести дезинфекцию магазина и поэтому вечером он не работал.