Пурвциемс: из-за неадекватного посетителя закрыли магазин. Думали, у него Covid-19

Как рассказала агентству LETA представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, поведение одного из посетителей заставило сотрудников магазина заподозрить у него возможное заболевание Covid-19. Оперативно было принято решение закрыть магазин.

На место происшествия прибыли сотрудники Неотложной медицинской помощи, которые, проверив состояние человека, констатировали, что у него нет симптомов коронавируса, однако медики приняли решение его госпитализировать для более тщательной проверки.

По словам очевидцев, этот человек в магазине вел себя неадекватно.