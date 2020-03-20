Фото: слоны забрели в китайскую деревню, напились вина и уснули

Xishuangbana, Yunnan, China. 11 March, a herd of 14 elephants went to village. Looking for corn and other foodstuffs. Apparently, They also polished 30 KG of corn whisky!

Two of the males got completely drunk, and made themselves a pair of cutest internet sensation in China. pic.twitter.com/bflXHa8sST — HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) March 18, 2020

Группа из 14 слонов ворвалась в деревню в поисках кукурузы и другой еды. В результате они выпили 30 кг кукурузного вина и так сильно напились, что уснули в ближайшем чайном саду, – пишет Epicalyptic.

Снимок с животными опубликовал в Twitter полицейский по фамилии Дхаливал. По его словам, два самца выпили больше остальных и сразу же превратились в "самую милую интернет-сенсацию", какую видели в Китае.

Как рассказал преподаватель Индийского научного института Парвин Касван, слоны, действительно, очень любят алкоголь.

Согласно словам Лун Юньхая, замглавы Управления лесного и степного хозяйства уезда Мэнхай, за местонахождением слонов следят при помощи дронов, чтобы не было конфликтов между жителями и зверями.

Власти оповещают людей о местонахождении стада и контролируют движение транспорта. Помимо этого китайцы стараются сохранить урожай сахарного тростника, поскольку слоны очень любят его и могут всё съесть.