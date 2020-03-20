Фото: слоны забрели в китайскую деревню, напились вина и уснули

Слоны прибыли в дома местных жителей деревни провинции Юнань в поисках пищи. При этом они повредили крыши, двери и окна построек. Вскоре на их пути оказались бочки с кукурузным вином: они выпили его и уснули. Об этом на странице в Facebook сообщает Epicalyptic и издание India Today.
Xishuangbana, Yunnan, China. 11 March, a herd of 14 elephants went to village. Looking for corn and other foodstuffs. Apparently, They also polished 30 KG of corn whisky!— HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) March 18, 2020
Two of the males got completely drunk, and made themselves a pair of cutest internet sensation in China. pic.twitter.com/bflXHa8sST
Группа из 14 слонов ворвалась в деревню в поисках кукурузы и другой еды. В результате они выпили 30 кг кукурузного вина и так сильно напились, что уснули в ближайшем чайном саду, – пишет Epicalyptic.
Снимок с животными опубликовал в Twitter полицейский по фамилии Дхаливал. По его словам, два самца выпили больше остальных и сразу же превратились в "самую милую интернет-сенсацию", какую видели в Китае.
Как рассказал преподаватель Индийского научного института Парвин Касван, слоны, действительно, очень любят алкоголь.
Согласно словам Лун Юньхая, замглавы Управления лесного и степного хозяйства уезда Мэнхай, за местонахождением слонов следят при помощи дронов, чтобы не было конфликтов между жителями и зверями.
Власти оповещают людей о местонахождении стада и контролируют движение транспорта. Помимо этого китайцы стараются сохранить урожай сахарного тростника, поскольку слоны очень любят его и могут всё съесть.
В общей сложности в Китае живёт примерно 300 диких азиатских слонов. Все животные в основном обитают в провинции Юньнань.