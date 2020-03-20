Tele2 переориентирует свой рекламный бюджет на латвийские СМИ

"В нынешней ситуации важно укреплять местные СМИ, на деятельность которых существенно влияет сокращение числа рекламодателей, поэтому мы пересмотрели рекламный бюджет Tele2, переориентировав его больше на латвийские СМИ. Надеюсь, что это решение поможет средствам массовой информации, чтобы они могли продолжать ту важную работу, которую выполняют в настоящее время, предоставляя общественности обширную и качественную информацию об актуальных событиях в Латвии и мире", – подчеркивает председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.