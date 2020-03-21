В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее число - 83

Как говорится в сообщении, в Вильнюсе выявлены девять положительных случаев, из которых два являются привозными из Швейцарии и Португалии с пересадками в Бельгии и Германии, один работник Укмергской больницы и шесть случаев, информация о которых сейчас собирается и будет предоставлена позднее.