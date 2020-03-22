"Кинобизнес - полное дерьмо": режиссер из Латвии встретился и поработал с Микки Рурком

"Ребята с которыми я работаю в рамках проекта "Большой Куш" и Big Fish Boxing (закулисье мира бокса). В этом проекте - я был вторым оператором, а режиссером - Илларион Бессонов. Продюсером выступил Павел Сахаревский. Они быстро сориентировались и вышли на Микки Рурка", - объяснил нам Валентин.

Он уточнил, что в итоге было снято полуторачасовое интервью, в котором актер рассказал о своем непростом детстве, школьных годах и, конечно, "о своей страсти - о боксе".

"Для тех кто не в курсе: на пике голливудской карьеры, Рурк послал все к черту и ушёл в бокс. Пластика лица и его "устрашающий" вид именно оттуда", - добавил режиссер.

Валентин Линовицкий указал, что интервью с Микки Рурком выйдет на YouTube-канале Big Fish Boxing. Он заверил нас, что этот выпуск будет интересным.

"После мы поехали на VEF в зал к нашему другу Манвелу. Там у нас была запланирована съемка рекламы. Со старшим оператором (Макар Борисов) и вторым ассистентом (Артур Шаркель) за два часа мы подготовили локацию и установили свет. Уже позже приехал Микки", - объяснил молодой человек происходящее на видео.

- Какое у тебя впечатление от общения с актером?

- Во-первых, Микки Рурк выдающийся актер и большой профессионал своего дела. Во-вторых, он ценит себя и свое время. В-третьих, Микки - настоящий мужик.

Смотришь на него и понимаешь - у этого дядьки есть яйца. Несколько раз во время съемочного процесса мы столкнулись с Микки взглядом. Я увидел добрые глаза, в которых много боли.

После съемок Валентин подошел, чтобы взять автограф.

"Я заранее распечатал постер фильма Даррена Аронофски - "Рестлер", где Рурк сыграл главную роль: стареющую звезду рестлинга Рэнди "Тарана". Это мой самый любимый фильм с Микки Рурком - фильм-возвращение, снятый спустя 15 лет после того, как актер покинул Голливуд", - пояснил режиссер.

ФОТО: Кадр из сторис Валентина Линовицкого

Во время разговора со звездой Валентин сказал: "Это один из моих самых любимых фильмов".

"Я не смотрю фильмы, где я снимаюсь", - ответил Рурк, подписывая постер. Потом он добавил: "Кинобизнес - полное дерьмо".

В завершении Микки Рурк отдал маркер, поблагодарил всех за работу и уехал.

"Фантастический человек!" - восхищенно отмечает Линовицкий.