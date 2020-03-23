В воскресенье в Латвии — рекордное число случаев заболевания Covid-19; всего заразившихся — 180

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.
Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.
Iepriekšējā diennaktī veikti 987 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 41 cilvēkam. Līdz šim Latvijā kopā veikti 6114 izmeklējumi pesonām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināti 180 saslimšanas gadījumi ar COVID-19.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 23, 2020
Напомним, с 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, в это время установлен ряд ограничительных мероприятий с целью ограничить распространение вируса.