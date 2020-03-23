Пн, 23.03.2020
В Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета. Министерство сообщения
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • В воскресенье в Латвии — рекордное число случаев заболевания Covid-19; всего заразившихся — 180
5

В воскресенье в Латвии — рекордное число случаев заболевания Covid-19; всего заразившихся — 180

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 41 человека, и это крупнейшее до сих пор количество выявленных больных за сутки.

Общее количество заболевших составляет 180 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 987 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 6114 человек.

Напомним, с 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, в это время установлен ряд ограничительных мероприятий с целью ограничить распространение вируса. 

Последние новости

НАВЕРХ