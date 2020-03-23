Видео: мужчина придумал, как выгуливать собаку во время карантина, не выходя из дома

Из-за пандемии коронавируса люди должны подстраиваться под ограничения, которые введены во множестве стран. Например, найти способ того, как делать каждодневные дела. Мужчина из Кипра решил вывести погулять собаку при помощи дрона.
На видео, которое 18 марта на Facebook опубликовал пользователь Вакис Деметриос, можно видеть небольшую собачку, которая идёт по улице. На втором конце поводка - дрон.
"Пятый день карантина. Оставайтесь дома в безопасности, но не забывайте о счастье своей собаки", - написал автор видео.
С момента публикации поста в Twitter, им поделилось бесчисленное количество пользователей, а также несколько новостных порталов. Ролик набрал несколько миллионов просмотров.